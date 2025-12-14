Analisi delle prestazioni dei giocatori della Fiorentina nella sconfitta casalinga contro il Verona. Una serata difficile per i viola, con diverse valutazioni negative, mentre poche note positive emergono dalla prestazione complessiva. Ecco le pagelle dei protagonisti di questa partita, con l'unico a salvarsi che si distingue tra i tanti passi falsi.

Fiorentina-Verona, le pagelle. In tanti steccano, si salva solo Parisi

Firenze, 14 dicembre 2025 – Fiorentina-Verona 1-2, le pagelle viola. De Gea 4 - Guarda la sventola di Bernede che rimbalza sulla traversa. Che sia un momento difficilissimo è evidente quando si arrende a un tiro di Orban non irresistibile, sbagliando il posizionamento. Bravo su Gagliardini, ma capitola di nuovo per colpa di Orban. Pongracic 5 - Senza fronzoli, qualche sbavatura, pochi lampi. Una partita quasi normale per il difensore dal quale ci si aspetterebbe qualcosa in più nell’accompagnare l’azione, nonostante questo non sia di fatto il suo compito principale: le qualità invece lo avrebbe. Lanazione.it

