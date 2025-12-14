La Fiorentina perde 1-2 contro l’Hellas Verona nel match che la vede sempre più a rischio in fondo alla classifica. La sconfitta al Franchi aggrava la crisi dei viola, avvicinandoli pericolosamente alla zona retrocessione e rendendo il cammino verso la salvezza ancora più complicato.

© Lapresse.it - Fiorentina-Verona 1-2, i viola sempre più soli in fondo alla classifica

La Fiorentina cade al Franchi nel match salvezza con l’Hellas Verona e ora vede profilarsi davvero l’incubo retrocessione. I viola sono ultimi in classifica a sei punti senza aver vinto ancora una sola partita in questa stagione di Serie A. La condanna all’ennesima sconfitta passa attraverso la doppietta di Orban che segna al 42? e poi in extremis (al 93?) su assist di Bernede che riesce miracolosamente (e per pochi millimetri) a tenere in campo il pallone con cui serve il compagno di squadra. L’Hellas sale così a 12 punti, ancora in zona retrocessione, ma a sole due lunghezze da Parma, Cagliari e Genoa. Lapresse.it

