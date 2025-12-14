Fiorentina-Verona 1-2 crisi senza fine per i viola ultimi Giocatori in lacrime

La Fiorentina subisce una sconfitta difficile contro il Verona, segnando un'ulteriore battuta d'arresto in una stagione complicata. La vittoria degli ospiti al Franchi accentua la crisi dei viola, ora in zona retrocessione e a rischio salvezza. La squadra e i tifosi affrontano un momento di grande tensione e incertezza per il futuro.

