Fiorentina sempre più ultima e contestata | Fate ridere Squadra in silenzio stampa e in ritiro

La Fiorentina attraversa un difficile momento, con risultati deludenti e critiche crescenti. La squadra si è ritirata in silenzio stampa, affrontando un campionato complicato che la vede all'ultimo posto, a sei punti e già distante dalla zona salvezza. La prima metà di stagione si conclude come un vero e proprio incubo per i viola.

Sei punti in quindici giornate, ultimo posto in classifica e già -8 dalla zona salvezza. La prima metà di stagione per la Fiorentina è un incubo. La formazione viola – partita tra tanti proclami e dopo un mercato economicamente importante – non sa cosa significhi vincere. Nelle 15 partite giocate in Serie A sono infatti arrivati sei pareggi e nove sconfitte, l’ultima in casa contro il Verona per 1-2. Fiorentina contestata e in silenzio stampa. A fine match – come è facile intuire – fischi e cori di contestazione da parte di tutto lo stadio “Artemio Franchi”, che ha urlato: “ Fate ridere ” ai calciatori, qualcuno anche in lacrime. Ilfattoquotidiano.it

La doppietta di Orban condanna la Fiorentina, sempre più ultima, all’ennesima sconfitta interna. Lo spettro retrocessione ora è più che mai realistico. - facebook.com facebook

