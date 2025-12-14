Fiorentina perde in casa con il Verona 1-2 e rotola verso la B Dubbi sul secondo gol veronese ma è disastro viola Pagelle

La Fiorentina incassa una sconfitta interna contro il Verona (1-2), alimentando dubbi e polemiche. La partita, segnata da un gol controverso nei minuti finali, ha suscitato fischi e rabbia tra i tifosi al Franchi. La situazione si fa critica, e il rischio di retrocessione in Serie B sembra sempre più concreto.

Fischi e rabbia del Franchi. Ora, come si dice a Firenze, "non ci salva nemmeno la Misericordia". La Fiorentina perde, incredibilmente, in casa anche con il Verona (1-2) per via di uno strano gol negli ultimi istanti del recupero. La palla era fuori, come sostengono i giocatori viola? Forse sì. Ma la nuova sconfitta non è attribuibile solo all'errore arbitrale. La squadra non c'è. L'allenatore nemmeno. E se aggiungiamo la nuova, clamorosa papera di De Gea sul primo gol dei veneti, e il fatto che Kean non ha sfruttato le tre-quattro palle gol che ha comunque avuto, il quadro della disfatta è completo L'articolo Fiorentina perde in casa con il Verona (1-2) e rotola verso la B. Firenzepost.it

