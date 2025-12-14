La Fiorentina affronta un momento difficile, rischiando di compromettere ulteriormente il proprio campionato. La sconfitta casalinga contro il Verona si aggiunge alle difficoltà dei viola, che attualmente occupano l'ultimo posto in classifica con appena sei punti e nessuna vittoria finora. Un avvio di stagione complicato per la squadra toscana, alla ricerca di una svolta.

© Ilgiornale.it - Fiorentina nel baratro, perde in casa col Verona

Nuovo capitombolo della Fiorentina, battuta in casa in extremis dal Verona. I viola sono ultimi in classifica a sei punti senza aver vinto ancora una sola partita in questa stagione di Serie A. A condannare i toscani è l'attaccante nigeriano Orban che sigla una doppietta, al 42' e poi al 93'. La seconda rete del Verona, quella che stronca le speranze viola, è rocambolesca: Bernede da fondo campo riesce miracolosamente (e davvero per pochi millimetri) a tenere in campo il pallone con cui serve il compagno di squadra Orban che timbra in rete. L'Hellas sale così a 12 punti, ancora in zona retrocessione, ma a sole due lunghezze da Parma, Cagliari e Genoa. Ilgiornale.it

