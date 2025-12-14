Fiorentina l’ora più buia | i tifosi lasciano la curva in anticipo il resto dello stadio fischia la squadra

La Fiorentina attraversa un momento difficile, con una serie di risultati deludenti che stanno segnando profondamente il club e i suoi tifosi. La partita del 14 dicembre 2025 si ricorderà come uno dei capitoli più cupi della storia recente della squadra, con l’intero stadio che esprime il proprio dissenso e la curva che lascia in anticipo.

© Lanazione.it - Fiorentina, l'ora più buia: i tifosi lasciano la curva in anticipo, il resto dello stadio fischia la squadra Firenze, 14 dicembre 2025 – Un'altra brutta pagina del campionato della Fiorentina, ma possiamo dire della storia del club viola visto che 6 punti in 14 partite di campionato è un vero e proprio record disastroso. Tutto questo proprio a pochi giorni dall'inizio dell'anno del centenario. La sconfitta in casa contro il Verona non solo rende sempre più difficile l'impresa della salvezza, ma rappresenta un duro colpo anche all'entusiasmo e alla pazienza di una tifoseria sempre pronta a sostenere la squadra. Il popolo viola, a partire dalla curva, lo ha fatto anche contro il Verona, oltretutto sfoderando l'ironia fiorentina con uno striscione dedicato ai veronesi (le due tifoserie sono gemellate): "Chi arriva ultimo paga da bere".