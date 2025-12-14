Fiorentina incubo senza fine | i viola crollano nel recupero Verona corsaro 2-1 al Franchi

La Fiorentina subisce una sconfitta dolorosa nel recupero, con il Verona che conquista una vittoria insperata al Franchi. Una serata da dimenticare per i viola, che vedono sfumare punti importanti e aggravano un momento di crisi in questa fase della stagione.

Un finale da film horror condanna la Fiorentina a un’altra notte nerissima della sua stagione. Al Franchi, davanti a quasi 21.000 tifosi e in una sfida che aveva il peso specifico di una finale salvezza, i viola cadono 2-1 contro l’Hellas Verona, incassando il gol decisivo al 94’ e sprofondando. Firenzetoday.it

Fiorentina sempre più ultima: la doppietta al 93' di Orban condanna i viola nello scontro-salvezza con il Verona - Orban gela il Franchi al 93': Fiorentina sempre più ultima. msn.com