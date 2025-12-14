Fiorentina c’è la decisione del club dopo la sconfitta in Serie A contro il Verona! Ecco cosa sta succedendo

Dopo la recente sconfitta contro l’Hellas Verona, la Fiorentina ha deciso di adottare il silenzio stampa. La società viola sta valutando i prossimi passi e le strategie da mettere in campo per risollevare il club in campionato, mantenendo un atteggiamento riservato in questa fase.

Fiorentina, ecco la decisione della società viola dopo il ko in Serie A contro l’Hellas Verona! Ecco cosa succederà La Fiorentina ha scelto il silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Verona. Né l’allenatore Vanoli né i giocatori viola rilasceranno le consuete interviste post partita, né si terrà la conferenza. Il ko al Bentegodi, firmato . Calcionews24.com

