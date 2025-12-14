Fiorentina c’è la decisione del club dopo la sconfitta in Serie A contro il Verona! Ecco cosa sta succedendo

Dopo la recente sconfitta contro l’Hellas Verona, la Fiorentina ha deciso di adottare il silenzio stampa. La società viola sta valutando i prossimi passi e le strategie da mettere in campo per risollevare il club in campionato, mantenendo un atteggiamento riservato in questa fase.

© Calcionews24.com - Fiorentina, c’è la decisione del club dopo la sconfitta in Serie A contro il Verona! Ecco cosa sta succedendo Fiorentina, ecco la decisione della società viola dopo il ko in Serie A contro l’Hellas Verona! Ecco cosa succederà La Fiorentina ha scelto il silenzio stampa dopo la sconfitta contro il Verona. Né l’allenatore Vanoli né i giocatori viola rilasceranno le consuete interviste post partita, né si terrà la conferenza. Il ko al Bentegodi, firmato . Calcionews24.com Fiorentina, Pioli in bilico: decisione nelle prossime ore | CM.IT - La Fiorentina, però, è penultimo con appena una lunghezza in più della formazione di Vieira, a fortissimo rischio ... calciomercato.it Fiorentina: club viola entra in Consiglio grande aziende - La Fiorentina guidata dalla famiglia Della Valle entra a far parte Consiglio delle grandi aziende, quest’ultimo organismo voluto dal sindaco Dario Nardella “per fare di Firenze una città appetibile ... calciomercato.com La decisione della Fiorentina in vista della partita contro il Verona - facebook.com facebook ?? ULTIM’ORA – #Fiorentina, Moise #Kean è tornato oggi in gruppo: la decisione per la Juve x.com

Dentro la crisi della Fiorentina: il commento a Sky Calcio Club con Fabio Caressa