Fiorentina | allenatore e giocatori nascosti su van coi vetri oscurati Per andare dallo stadio al Viola Park

Dopo la sconfitta contro il Verona, la Fiorentina ha adottato misure straordinarie per proteggere allenatore e giocatori, che sono stati trasferiti con un van dai vetri oscurati. Per evitare contestazioni da parte dei tifosi rimasti a lungo vicino allo stadio Franchi, i protagonisti viola sono rimasti negli spogliatoi per oltre due ore prima di lasciare l’impianto.

