Fine settimana di sangue sulle strade | perdono la vita due donne abruzzesi

Nel fine settimana, le strade abruzzesi sono state teatro di due tragici incidenti in cui hanno perso la vita due donne. Eventi che hanno sconvolto le comunità locali e richiamano l'attenzione sulla sicurezza stradale nella regione.

Fine settimana di sangue sulle strade: due donne abruzzesi hanno perso la vita in due distinti incidenti. Due tragedie, costate la vita a due donne dell'Aquilano.A Paganica un'ex insegnante di 76 anni è morta in un incidente stradale verificatosi nella frazione aquilana. La donna è deceduta nello. Chietitoday.it Asaps, 44 morti sulle strade nel weekend 'è record del 2025' - Il quarto weekend di giugno, da venerdì 20 a domenica 22, ha segnato il record di vittime sulle strade italiane, 44, nei fine settimana del 2025. ansa.it Muore dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversa la strada, ancora sangue sulle strade d'Abruzzo - La vittima è un uomo di 74 anni, travolto nella zona della stazione ferroviaria nella serata di giovedì 4 dicembre; immediatamente soccorso, è morto nella notte a causa dei gravi traumi ... chietitoday.it

