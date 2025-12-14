Fine della controversia Campus Aquae l’ateneo potrà cambiare il gestore
Il confronto tra l’ateneo e le amministrazioni coinvolte si conclude con la decisione di cambiare il gestore delle strutture del Campus Aquae, situato nel Polo Cravino di via Ferrata. La nuova scelta mira a risolvere le controversie emerse in passato, garantendo una gestione più efficace e condivisa delle aree universitarie.
Stop alle controversie sorte per gestione delle strutture universitarie del Polo Cravino di via Ferrata, conosciute come Campus Aquae. Grazie a un accordo l’Università tornerà nella piena disponibilità del compendio immobiliare libero da gravami e, in considerazione dell’avvenuta dichiarazione di decadenza della concessione in capo alla fallita Sgs che gestiva il complesso, l’Ateneo avvierà la procedura pubblica di affidamento dei servizi a nuovi operatori economici. Il Campus occupa 72mila metri quadri e ospita diversi servizi destinati prioritariamente agli studenti universitari ma anche alla cittadinanza. Ilgiorno.it
