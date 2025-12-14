Finale Grande Fratello 2025 Francesca Carrara assente | il triste annuncio

La finale del Grande Fratello 2025 si avvicina, con l’evento programmato per giovedì 18 dicembre. Tuttavia, tra sorprese e novità, si segnala l’assenza di Francesca Carrara, che ha ricevuto un triste annuncio. Nel frattempo, lunedì 15 andrà in onda una semifinale bis, aggiungendo suspense alla fase conclusiva del reality.

La produzione del Grande Fratello 2025 ha fissato la finalissima a giovedì 18 dicembre, mentre lunedì 15 andrà in onda una sorta di “semifinale bis”. In mezzo alla tensione da ultimo sprint, arriva il messaggio di Francesca Carrara, eliminata lunedì 8 insieme al figlio Simone De Bianchi: l’ex concorrente ha comunicato ai follower che non sarà presente in studio. Scopriamo perchè e le ultime novità in vista della finale. Mattia Scudieri lascia la sua fidanzata dopo il GF Finale del GF 2025 confermata: si chiude giovedì 18 dicembre. La stagione guidata da Simona Ventura si chiuderà in prima serata giovedì 18 dicembre: un appuntamento che promette emozioni e verdetti definitivi, tra clip, sorprese e l’ultimo televoto. Anticipazionitv.it

Grande Fratello, “la finale slitta a giovedì 18 dicembre”: il retroscena virale. Cosa c’è di vero - Il web impazzisce per il presunto slittamento della finale del Grande Fratello: tra il rumor dello scontro evitato con Sandokan e promo sospetti, esplode la polemica sui social. libero.it