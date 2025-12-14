Filippo Volandri | Sinner aveva ragione siamo ancora una squadra forte

Il tennis italiano si conferma protagonista a livello internazionale, chiudendo il 2025 con la conquista della terza Coppa Davis consecutiva. Filippo Volandri sottolinea la forza della squadra, ricordando le parole di Sinner e valorizzando il percorso di crescita e successi raggiunti nel corso dell'anno. Un bilancio positivo che evidenzia la solidità del movimento nazionale.

È tempo di bilanci per il tennis italiano che ha chiuso la stagione 2025 nel migliore dei modi con la conquista della terza Coppa Davis consecutiva. Un risultato incredibile che certifica la crescita del movimento, grazie a tennisti di caratura mondiale. Una vittoria impreziosita dall’assenza del numero due del mondo Jannik Sinner, che ha sempre confidato nelle qualità dei suoi compagni di squadra. La squadra azzurra è stata comunque in grado di portare a casa “l’insalatiera” (nome dato al trofeo) con giocatori che ormai non possono definirsi di secondo livello. A trascinare il Bel Paese ci hanno infatti pensato quest’anno Flavio Cobolli, ormai in una crescita esponenziale che lo ha portato al ventiduesimo posto della classifica ATP, e Matteo Berrettini, rinato in maglia azzurra. Oasport.it

