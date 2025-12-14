Filippa Lagerback | Questo l’anno peggiore della mia vita sono in una tempesta di emozioni Cerco di respirare leggerezza

Filippa Lagerback condivide la sua intensa esperienza emotiva, dichiarando che il 2025 è stato il suo anno più difficile. Tra momenti di grande caos e riflessioni profonde, la showgirl cerca di trovare un equilibrio e respirare leggerezza, affrontando le sfide di un periodo complesso e ricco di emozioni contrastanti.

Milano, 14 dicembre 2025 – “Questo è decisamente l’anno peggiore della mia vita e sono tutt’ora in una tempesta di emozioni, su e giù. Difficile spegnere il cervello e calmare il cuore ”. A parlare a cuore aperto, rispondendo alle domande dei suoi follower (oltre 710mila solo su Instagram) è la conduttrice Filippa Lagerback. La scomparsa dell’amata mamma Margaretha. Il volto tv, di origini svedesi ma di casa in Italia da tempo, evitando la favola patinata tipica dei social dove vige quasi “l’obbligo” di mostrarsi sempre al top, nella propria versione “migliore” possibile (o presunta tale), ha parlato senza filtri delle difficoltà affrontate negli ultimi mesi. Ilgiorno.it

