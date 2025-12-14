file ai passaggi a livello questione di sicurezza

L'adeguamento tecnologico dei passaggi a livello rappresenta un importante passo verso la sicurezza ferroviaria. La trasformazione da semibarriere a barriere intere mira a ridurre i rischi e migliorare la protezione di pedoni e veicoli. Questo intervento si inserisce nel processo di modernizzazione delle infrastrutture, garantendo un sistema più affidabile e sicuro per tutti gli utenti.

Un adeguamento tecnologico che ha comportato la trasformazione di alcuni passaggi a livello da semibarriere a barriere intere. Sarebbero questi i lavori in base ai quali da alcune settimane a questa parte alcuni cittadini hanno segnalato attese prolungate e criticità nella viabilità alla chiusura delle sbarre in corrispondenza di alcuni passaggi a livello di Faenza. In particolare sono due i passaggi a livello sulla linea Firenze-Faenza che nel corso degli ultimi tempi avrebbero causato code e ingorghi di mezzi: quello in via Oberdan, verso via Risorgimento e quello tra via Cittadini e via Dalpozzo, entrambi su direttrici di forte passaggio da e verso il nord della via Emilia. Ilrestodelcarlino.it

