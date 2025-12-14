File ai passaggi a livello questione di sicurezza
L'adeguamento tecnologico dei passaggi a livello rappresenta un importante passo verso la sicurezza ferroviaria. La trasformazione da semibarriere a barriere intere mira a ridurre i rischi e migliorare la protezione di pedoni e veicoli. Questo intervento si inserisce nel processo di modernizzazione delle infrastrutture, garantendo un sistema più affidabile e sicuro per tutti gli utenti.
Un adeguamento tecnologico che ha comportato la trasformazione di alcuni passaggi a livello da semibarriere a barriere intere. Sarebbero questi i lavori in base ai quali da alcune settimane a questa parte alcuni cittadini hanno segnalato attese prolungate e criticità nella viabilità alla chiusura delle sbarre in corrispondenza di alcuni passaggi a livello di Faenza. In particolare sono due i passaggi a livello sulla linea Firenze-Faenza che nel corso degli ultimi tempi avrebbero causato code e ingorghi di mezzi: quello in via Oberdan, verso via Risorgimento e quello tra via Cittadini e via Dalpozzo, entrambi su direttrici di forte passaggio da e verso il nord della via Emilia. Ilrestodelcarlino.it
File ai passaggi a livello, questione di sicurezza - Faenza, la spiegazione di Rfi all’allungamento dei tempi di chiusura: lavori di adeguamento disposti dall’Agenzia Ansfida ... ilrestodelcarlino.it
Papini, Fdi, contro le attese ai passaggi a livello: "Lunghe code e nervi tesi, Rfi pensi a sottopassi" - BUONCONVENTO Passaggi a livello ferroviari con le sbarre che restano abbassate anche per decine di minuti, lunghe file di auto, nervosismo... lanazione.it
MODIFICATI I PASSAGGI A LIVELLO A FAENZA, FILE INTERMINABILI Se c'era una cosa che ben funzionava a Faenza erano i passaggi a livello "automatici" in città, breve attesa e le auto in un paio di minuti erano libere di riattraversare. Da qualche settiman - facebook.com facebook
I PASSAGGI A LIVELLO: SPIEGAZIONE CHIARA PER SUPERARE FACILMENTE L’ESAME TEORICO DELLA PATENTE.