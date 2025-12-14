Figli sottratti dalla moglie continua il calvario del padre forlivese | dai giudici giapponesi nessuna risposta

Da oltre 40 giorni, Michele Dall'Arno, professore universitario forlivese residente in Giappone, vive un difficile calvario. Sottratto ai suoi figli dalla moglie, il padre si trova in attesa di risposte dai giudici giapponesi, senza alcuna comunicazione o soluzione. La vicenda evidenzia le difficoltà e le lunghe attese legate ai casi di sottrazione internazionale di minori.

Ormai sono più di 40 giorni che il forlivese Michele Dall'Arno, professore universitario di fisica che dal 2012 abita in Giappone a Toyohashi, non vede i suoi tre figli. In più, alle sue domande nessuno risponde. Si chiede perché nessuno lo aiuti a riportare i figli a casa, a rimettere a posto le. Forlitoday.it

Michele, padre disperato rimasto senza figli: la moglie è fuggita coi 3 piccoli. “In Giappone è un’antica usanza” - Michele, prof universitario forlivese di fisica teorica, appena catapultato in Giappone nel ... ilrestodelcarlino.it

Flavia Pennetta, chi è la moglie di Fabio Fognini e figli/ “Eravamo amici, poi tutto è cambiato” - Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini e figli: il matrimonio nel 2016, poi la nascita di Federico, Farah e Flaminia negli anni successivi Dura ormai da più di dieci anni la storia d’amore tra ... ilsussidiario.net

DOSSIER | Nelle ultime ore tiene banco il caso dei due bambini sottratti ai familiari nell'Aretino. Ma cosa si cela dietro i comportamenti dei genitori, che avrebbero rifiutato di portare i figli a scuola e di farli seguire da un pediatra? Possibile il legame con un gr - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, un nuovo caso ad Arezzo: sottratti i figli ai genitori e portati via in ciabatte e pigiama x.com