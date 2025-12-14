Fiamme e fumo dall' Api si tratta di un black out elettrico La nota ufficiale | Nessun impatto odorigeno

Un blackout elettrico ha causato fiamme e fumo presso l'Api di Falconara. La nota ufficiale rassicura che non ci sono impatti odorigeni e che gli impianti sono stati messi in sicurezza. Le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento.

FALCONARA - "Alle ore 9:00 circa a seguito di un black out elettrico, le cui cause sono in fase di accertamento, gli impianti sono andati in blocco in piena sicurezza". A dirlo, con una nota ufficiale, è il Comune di Falconara. "Ciò ha determinato una visibilità e fumosità temporanea alla torcia.

API, RIAVVIO CON L'INCENDIO: IL CIELO INVASO DA UNA COLONNA DI FUMO

