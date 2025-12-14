Festa del Socio il Sodalizio celebra i facchini con sulle spalle dai 5 ai 45 anni di Trasporto | Sono l' identità di Viterbo | FOTO
Durante la Festa del Socio all'Università della Tuscia, l'auditorium Carlo Azeglio Ciampi ha accolto con entusiasmo i facchini di Santa Rosa, simbolo della tradizione viterbese. L’evento ha celebrato i volontari con un tributo che attraversa diverse generazioni, sottolineando il ruolo fondamentale di questa figura nell’identità della città.
L’auditorium Carlo Azeglio Ciampi dell’Università della Tuscia ha riservato un grande calore ai facchini di santa Rosa, per la tradizionale Festa del Socio. Un momento intimo e solenne per guardarsi negli occhi dopo la fatica del 3 settembre, per celebrare chi c’è da una vita e accogliere chi ha. Viterbotoday.it
