Durante la Festa del Socio all'Università della Tuscia, l'auditorium Carlo Azeglio Ciampi ha accolto con entusiasmo i facchini di Santa Rosa, simbolo della tradizione viterbese. L’evento ha celebrato i volontari con un tributo che attraversa diverse generazioni, sottolineando il ruolo fondamentale di questa figura nell’identità della città.

© Viterbotoday.it - Festa del Socio, il Sodalizio celebra i facchini con sulle spalle dai 5 ai 45 anni di Trasporto: "Sono l'identità di Viterbo" | FOTO

L’auditorium Carlo Azeglio Ciampi dell’Università della Tuscia ha riservato un grande calore ai facchini di santa Rosa, per la tradizionale Festa del Socio. Un momento intimo e solenne per guardarsi negli occhi dopo la fatica del 3 settembre, per celebrare chi c’è da una vita e accogliere chi ha. Viterbotoday.it

La festa sociale dell’Atletica Porcari - L’Atletica Porcari ha celebrato la propria festa sociale con una partecipazione straordinaria: cento soci presenti sui centosessanta iscritti, un risultato che parla da sé e che testimonia il forte ... msn.com