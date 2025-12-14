Festa dei Ceri l’attesa è iniziata Sant’Antonio e il Primo Capodieci Elezione già a metà gennaio

La Festa dei Ceri si avvicina e l’atmosfera si fa sempre più intensa. Già a gennaio si sono svolti i primi passaggi fondamentali, come l’elezione del Primo Capodieci. Il percorso verso l’evento del 15 maggio è ricco di tradizioni e momenti di condivisione, con l’attenzione rivolta alla preparazione e alle figure che daranno vita alla prossima edizione.

La strada che conduce alla Festa dei Ceri è fatta di attese, riti e passaggi condivisi. Mancano ancora diversi mesi al 15 maggio, ma per i ceraioli di Sant'Antonio l'attenzione è già concentrata su una data chiave: domenica 11 gennaio, quando nella Taverna di via Fabiani verrà eletto il Primo Capodieci che guiderà la Corsa del 2026. In vista di questo appuntamento, venerdì sera la Taverna ha ospitato la presentazione ufficiale dei tre candidati chiamati a "tirare la brocca". Sono Giordano Lepri, Alessandro Lepri e Paolo Fioriti, detto "Ciri", tutti della manicchia esterna. Un momento denso di emozione e significati, vissuto alla presenza del presidente della Famiglia Sant'Antonio Ubaldo Gini, del Capodieci 2024 Enrico Provvedi e dell'ultimo Capodieci, Mattia Martinelli.