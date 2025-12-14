L'ex difensore Ferrara commenta il momento attuale dell'Inter prima della trasferta di Marassi, sottolineando che non c'è motivo di allarme ma riconoscendo la difficoltà della partita contro il Genoa di De Rossi. Un'analisi che anticipa una sfida complessa per i nerazzurri, in un momento di confronto importante per il campionato.

© Internews24.com - Ferrara sull’Inter prima di Marassi: «Nessun allarme, ma a Genova sarà dura»

Inter News 24 Ferrara sull’Inter prima di Marassi: l’ex difensore analizza il momento dei nerazzurri alla vigilia della sfida contro il Genoa di De Rossi. Alla vigilia della trasferta di Marassi, Ciro Ferrara ha offerto una lettura equilibrata del momento dell’ Inter, intervenendo negli studi di DAZN poche ore prima della sfida contro il Genoa di Daniele De Rossi, allenatore romano che ha ridato fiducia e compattezza all’ambiente rossoblù. Secondo l’ex difensore e oggi opinionista, parlare di un’Inter in difficoltà sarebbe fuorviante se non si considera il contesto generale del campionato. «Se l’Inter ha un problema viste le sconfitte incassate fino a qui? Le altre in campionato stanno facendo passi falsi, il Napoli, il Milan, la Roma», ha sottolineato Ferrara, invitando a guardare il quadro complessivo più che i singoli risultati. Internews24.com

