Fermo pesca scongiurati altri tagli Manai | Evitato un colpo mortale

Il Consiglio dei ministri Ue ha approvato il regolamento sulla pesca per il 2026, evitando ulteriori tagli alle giornate di attività nel Mediterraneo occidentale. La decisione rappresenta un sospiro di sollievo per i pescatori della provincia di Grosseto, che vede così scongiurata una possibile crisi nel settore.

GROSSETO Una decisione europea che riguarda da vicino anche i pescatori della provincia di Grosseto. Si è concluso nella scorsa notte a Bruxelles il Consiglio dei ministri Ue che ha definito il regolamento sulla pesca per il 2026, scongiurando una drastica riduzione delle giornate di attività nel Mediterraneo occidentale. La proposta iniziale della Commissione europea prevedeva un taglio del 64% rispetto al 2025 che secondo Federpesca avrebbe di fatto portato alla chiusura totale della pesca italiana. Un’ipotesi respinta grazie a un negoziato particolarmente partecipato, tra i più intensi degli ultimi trent’anni, che ha visto l’Italia costruire un’alleanza con Francia e Spagna. Lanazione.it

