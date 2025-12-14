Fermana con l’Urbania per provare l’allungo

La Fermana torna al Bruno Recchioni per affrontare l’Urbania in una sfida chiave di campionato. Dopo un avvio difficile, i gialloblù cercano l’allungo in casa contro una squadra ospite che, nonostante le difficoltà esterne, si trova a soli tre punti dalla capolista. Una partita importante per consolidare la posizione e avvicinarsi alla vetta.

E’ il giorno della Fermana che torna al Bruno Recchioni per affrontare un’ Urbania che in trasferta viaggia a scartamento ridotto (appena 4 punti in campionato) ma che in classifica, al netto di tutto, è solo tre punti dietro la capolista di mister Gentilini. Urbania che non vince da due gare, dall’1-0 casalingo nei confronti della Jesina del 23 novembre, prima della sconfitta di Montegranaro e dello 0-0 interno con il Montecchio. Attacco che non segna moltissimo ma in compenso difesa che subisce anche poco quella gestita da Antonio Ceccarini, autentica istituzione in Eccellenza. Un 4-3-3 ben definito in cui al centro delle operazioni c’è il fosforo di Conti davanti alla difesa, imperniata sull’ex Vigor Oplivi e Del Compare con Kalombo, lo scorso anno al Montecchio (ma ex Pro) sulla destra. Ilrestodelcarlino.it

Al 'Carotti' si gioca sabato 13 dicembre alle ore 15. In palio il titolo di campione d'inverno conteso tra Fermana, Trodica, K Sport Montecchio Gallo ma la matematica dà chance anche a Sangiustese, Osimana, Montefano, Urbania - facebook.com facebook