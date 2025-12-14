Fermana con l’Urbania per provare l’allungo

La Fermana torna al Bruno Recchioni per affrontare l’Urbania in una sfida chiave di campionato. Dopo un avvio difficile, i gialloblù cercano l’allungo in casa contro una squadra ospite che, nonostante le difficoltà esterne, si trova a soli tre punti dalla capolista. Una partita importante per consolidare la posizione e avvicinarsi alla vetta.

E’ il giorno della Fermana che torna al Bruno Recchioni per affrontare un’ Urbania che in trasferta viaggia a scartamento ridotto (appena 4 punti in campionato) ma che in classifica, al netto di tutto, è solo tre punti dietro la capolista di mister Gentilini. Urbania che non vince da due gare, dall’1-0 casalingo nei confronti della Jesina del 23 novembre, prima della sconfitta di Montegranaro e dello 0-0 interno con il Montecchio. Attacco che non segna moltissimo ma in compenso difesa che subisce anche poco quella gestita da Antonio Ceccarini, autentica istituzione in Eccellenza. Un 4-3-3 ben definito in cui al centro delle operazioni c’è il fosforo di Conti davanti alla difesa, imperniata sull’ex Vigor Oplivi e Del Compare con Kalombo, lo scorso anno al Montecchio (ma ex Pro) sulla destra. Ilrestodelcarlino.it

