Ferita da un proiettile all' addome grave una 45enne | il colpo partito durante la pulizia della pistola in casa con altre persone

Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita all'addome dopo un colpo di pistola partito accidentalmente durante una pulizia domestica. L'incidente si è verificato mentre alcune persone erano presenti in casa, coinvolgendo anche operazioni di polizia. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico per le ferite riportate.

