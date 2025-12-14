Ferita da un proiettile all' addome grave una 45enne | il colpo partito durante la pulizia della pistola in casa con altre persone

Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita all'addome dopo un colpo di pistola partito accidentalmente durante una pulizia domestica. L'incidente si è verificato mentre alcune persone erano presenti in casa, coinvolgendo anche operazioni di polizia. La donna è stata sottoposta a intervento chirurgico per le ferite riportate.

Un colpo partito per sbaglio da una pistola, durante le operazioni di polizia. Così è rimasta ferita all'addome, una donna di 45 anni, sottoposta a intervento chirurgico e. Leggo.it Ferita da un proiettile all'addome, grave una 45enne: il colpo partito durante la pulizia della pistola in casa con altre persone - Così è rimasta ferita all'addome, una donna di 45 anni, sottoposta a intervento chirurgico ... msn.com

Ferita da un colpo di pistola accidentale, grave donna di 45 anni - Ferita da un colpo di pistola all'addome, sottoposta a intervento chirurgico, una donna di ... msn.com

Lo sapevi che Gino Paoli ha ancora un proiettile vicino al cuore? Nel 1963, in un periodo complicato della sua vita, fu lui stesso a procurarsi quella ferita al petto con un gesto impulsivo. Il proiettile non raggiunse il cuore: si fermò nel pericardio, e i medici de - facebook.com facebook

#ReggioCalabria Un giovane va al Pronto Soccorso lamentando ferite da caduta ma i sanitari trovano un proiettile nella zona cervicale. Secondo una prima versione, il colpo sarebbe partito accidentalmente dalla pistola che un amico, ora ai domiciliari, dete x.com

© Leggo.it - Ferita da un proiettile all'addome, grave una 45enne: il colpo partito durante la pulizia della pistola in casa con altre persone

What Happens After Gunshot to the Abdomen

Video What Happens After Gunshot to the Abdomen Video What Happens After Gunshot to the Abdomen