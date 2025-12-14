Ferguson e la doppietta salvifica | riscatto a Roma oppure è già troppo tardi?

Ferguson, con una doppietta decisiva, tenta di rilanciare la Roma in un momento critico della stagione. La sua prestazione accende il dibattito tra i tifosi: rappresenta un nuovo inizio o l'ultima chance prima che sia troppo tardi? Un'analisi tra speranze e dubbi su un possibile riscatto che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Fuori fa freddo, ma una doppietta può scaldare una città. Il nome è Ferguson, il dibattito è acceso: per la Roma è benzina per ripartire o l’ultima fiammata prima che il treno passi? (Ansa Foto) – SerieAnews Hanno parlato di lui come di un nove vecchia scuola. L’irlandese, protagonista in Scozia e nelle notti europee, torna al centro della scena con una doppietta che rimette sul tavolo una domanda semplice: vale la pena forzare su Ferguson a gennaio oppure l’ombra lunga di Zirkzee rende il quadro più complesso di quanto sembri? Il tecnico giallorosso è stato chiaro: “Dobbiamo migliorarci a gennaio, sennò perderemmo una grande occasione”. Serieanews.com