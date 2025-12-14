Fenerbahce-Konyaspor lunedì 15 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il sedicesimo turno di SuperLig Turca si conclude con la sfida tra Fenerbahçe e Konyaspor, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 18:00. I due club si affrontano in una partita che promette spettacolo, con formazioni ufficiali, quote e pronostici pronti a svelare le possibili strategie e risultati di questa importante sfida.

© Infobetting.com - Fenerbahce-Konyaspor (lunedì 15 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Si chiude il sedicesimo turno di superlig turca ed è il turno del Fenerbahce di Tedesco che scende in campo contro il Konyaspor di Atan. I sari kartallar vengono dalla deflagrante vittoria di Bergen, un clamoroso 0 a 4 contro un avversario apparso anche scarico dopo la fine dell’Eliteserien. In campionato continua la striscia di imbattibilità e con un Galatasaray non più imbattibile tutto è ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com Fenerbahçe (7-1) Tümosan Konyaspor | 16. Hafta - Trendyol Süper Lig 2023/2024 Super Lig 2025-2026: Fenerbahçe-Konyaspor, le probabili formazioni - Calcio d'inizio alle ore 18 al Chobani Stadium ... sportal.it

Pronostico Fenerbahce-Konyaspor: si tocca quota 15 - Konyaspor è una gara della sedicesima giornata della Super Lig e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Fenerbahce-Konyaspor (lunedì 15 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/gLCTBOI #scommesse #pronostici x.com