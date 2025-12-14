Fenerbahce-Konyaspor lunedì 15 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Il sedicesimo turno di Super Lig turca si conclude con la sfida tra Fenerbahçe e Konyaspor, in programma lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 18:00. La partita vede il Fenerbahçe di Tedesco affrontare il Konyaspor di Atan, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni e spunti di analisi sulle formazioni, quote e pronostici.

Si chiude il sedicesimo turno di superlig turca ed è il turno del Fenerbahce di Tedesco che scende in campo contro il Konyaspor di Atan. I sari kartallar vengono dalla deflagrante vittoria di Bergen, un clamoroso 0 a 4 contro un avversario apparso anche scarico dopo la fine dell’Eliteserien. In campionato continua la striscia di imbattibilità e con un Galatasaray non più imbattibile tutto è ancora . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com © Infobetting.com - Fenerbahce-Konyaspor (lunedì 15 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Fenerbahçe (7-1) Tümosan Konyaspor | 16. Hafta - Trendyol Süper Lig 2023/2024

Video Fenerbahçe (7-1) Tümosan Konyaspor | 16. Hafta - Trendyol Süper Lig 2023/2024 Video Fenerbahçe (7-1) Tümosan Konyaspor | 16. Hafta - Trendyol Süper Lig 2023/2024