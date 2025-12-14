Fellini e il circo della finzione | oltre 500 bambini coinvolti in un progetto educativo sul cinema

Il progetto “Fellini e il circo della finzione” coinvolge oltre 500 bambini in un percorso educativo sul cinema, attraversando la Romagna. Suddiviso tra diciassette scuole e cinque Comuni, coinvolge più di duemila ottocento studenti di diverse età, offrendo un’opportunità di approfondimento e scoperta del racconto audiovisivo attraverso un’esperienza immersiva e creativa.

Al via "Fellini e il circo della finzione", un progetto educativo dedicato al racconto audiovisivo che attraverserà la Romagna coinvolgendo in totale diciassette plessi scolastici, cinque Comuni e oltre duemilaottocento studenti, dall'infanzia alla secondaria di primo grado.

