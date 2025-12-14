Federico Pellegrino | Ci avessi creduto un po’ di più…Essere portabandiera mi ha dato più energia

Federico Pellegrino riflette sulla sua prestazione nella sprint di Davos, dove si è piazzato a soli tre centesimi dalla vittoria, superato dal francese Lucas Chanavat. L'atleta italiano, che ha avuto l'onore di essere portabandiera, condivide le sue emozioni e l'importanza di quel ruolo nel suo percorso sportivo.

Si ferma a tre centesimi dalla vittoria nella Sprint di Davos Federico Pellegrino, superato solo dal francese Lucas Chanavat. Secondo podio in due giorni per l'italiano che aveva già inaugurato la tappa svizzera con un altro brillante secondo post o, quello nel Team Sprint in coppia con Elia Burp. Quello conquistato ieri è il 48esimo podio di Federico Pellegrino in Coppa del Mondo, un numero che testimonia la grandezza del fondista. Pellegrino ha disputato una prova più che convincente, dando filo da torcere nel finale al transalpino che però ha avuto la meglio nell'allungo decisivo. Come riportato dalla Fisi, queste sono state le impressioni a caldo del nativo di Aosta dopo il podio: "E' stata una due giorni incredibile.

© Oasport.it - Federico Pellegrino: “Ci avessi creduto un po’ di più…Essere portabandiera mi ha dato più energia”