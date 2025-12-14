Fed taglia i tassi | ecco perché è una decisione sbagliata

La Federal Reserve ha deciso di ridurre i tassi di interesse, una mossa che ha generato reazioni contrastanti tra gli esperti. Secondo Scope Ratings, questa decisione potrebbe rivelarsi errata, sollevando dubbi sulla strategia adottata dalla banca centrale. Analizziamo le motivazioni e le implicazioni di questa scelta, evidenziando i potenziali rischi e le conseguenze sul contesto economico.

Il taglio dei tassi di interesse deciso dalla Federal Reserve non ha colto di sorpresa gli osservatori, ma secondo Scope Ratings rappresenta una scelta sbagliata. È il giudizio espresso da Dennis Shen, Chair dello Scope Macroeconomic Council, che sottolinea come la riduzione di 25 punti base sia stata “ parzialmente forzata da pressioni politiche e di mercato”. La decisione viene definita altamente divisiva all’interno del Federal Open Market Committee (FOMC), con il numero più elevato di voti contrari dal 2019. Per il secondo meeting consecutivo, infatti, non sono mancati dissensi sia da parte di chi avrebbe preferito mantenere i tassi invariati, sia da chi avrebbe sostenuto un intervento più deciso con un taglio di maggiore entità. Quifinanza.it

