Scamacca si conferma protagonista della rincorsa dell'Atalanta, siglando il suo terzo gol consecutivo. La sua presenza si rivela indispensabile per le ambizioni nerazzurre nelle sfide di aprile 2024 a Bergamo, consolidando il suo ruolo chiave nello sviluppo della squadra e alimentando la febbre per le notti bergamasche.

Bergamo. Terzo gol in tre partite consecutive, come non gli capitava da un anno e mezzo. Aprile 2024. In mezzo due operazioni, ricadute, sofferenze. Ora Gianluca Scamacca è finalmente tornato a brillare e lo sta facendo a suon di gol, come meglio non potrebbe. Decisivo con il Chelsea col gol del pareggio, decisivo due volte con il Cagliari. E poi Francoforte, senza reti all’attivo ma con un contributo fondamentale nel gioco. “Sono entrato in condizione, ho trovato continuità” ammette il numero 9 nerazzurro a Dazn, il cui ritorno alla miglior forma è coinciso anche con l’aver ritrovato Lookman e De Ketelaere nel tridente “Noi tre ci troviamo a occhi chiusi”, ammette. Bergamonews.it

Febbre da… Atalanta: Scamacca è indispensabile per le “notti bergamasche” - Il numero 9 è andato oltre le condizioni di salute e ha brillato in campo contro il Cagliari, decidendo il match. bergamonews.it