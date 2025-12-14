Febbre da… Atalanta | Scamacca è indispensabile per le notti bergamasche
Scamacca si conferma protagonista della rincorsa dell'Atalanta, siglando il suo terzo gol consecutivo. La sua presenza si rivela indispensabile per le ambizioni nerazzurre nelle sfide di aprile 2024 a Bergamo, consolidando il suo ruolo chiave nello sviluppo della squadra e alimentando la febbre per le notti bergamasche.
Bergamo. Terzo gol in tre partite consecutive, come non gli capitava da un anno e mezzo. Aprile 2024. In mezzo due operazioni, ricadute, sofferenze. Ora Gianluca Scamacca è finalmente tornato a brillare e lo sta facendo a suon di gol, come meglio non potrebbe. Decisivo con il Chelsea col gol del pareggio, decisivo due volte con il Cagliari. E poi Francoforte, senza reti all’attivo ma con un contributo fondamentale nel gioco. “Sono entrato in condizione, ho trovato continuità” ammette il numero 9 nerazzurro a Dazn, il cui ritorno alla miglior forma è coinciso anche con l’aver ritrovato Lookman e De Ketelaere nel tridente “Noi tre ci troviamo a occhi chiusi”, ammette. Bergamonews.it
