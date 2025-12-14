Fdi Conte | Meloni irriconoscibile ha fatto monologo da Marte

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte su Giorgia Meloni, criticando il suo intervento a distanza e definendolo irriconoscibile rispetto alle posizioni precedenti. Conte sottolinea come la leader di Fdi abbia adottato un tono diverso, parlando di forza e stabilità, mentre in passato aveva criticato le agenzie di rating.

Roma, 14 dic. (askanews) – “Meloni, che ieri non si è fatta trovare sul palco di casa sua ad Atreju per il confronto a cui mi aveva sfidato, ha fatto un’ora di monologo direttamente da Marte per dire che siamo forti, che va tutto bene, che i suoi nuovi idoli sono le agenzie di rating che prima definiva pagliacci: irriconoscibile”. Lo scrive il leader M5s, Giuseppe Conte, su facebook in un post dal titolo “Ho capito perché Meloni si è sottratta al confronto con me”. “Capisco perché si è sottratta al confronto: queste cose puoi dirle se non hai un contraddittorio. Per chi conosce la Storia Infinita, più che il coraggioso Atreju oggi la Presidente Meloni sul palco ha portato un grigio Nulla fatto di riarmo e assistenzialismo ai potenti”, aggiunge. Ildenaro.it

