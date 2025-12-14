FC 26 SBC ICONA | Base Icon Matchday Pick – Dalglish o Garrincha

La SBC Icona FC 26 offre ai giocatori la possibilità di ottenere una delle leggende più desiderate del calcio, scegliendo tra Dalglish e Garrincha. Completando le otto sfide proposte, potrai aggiungere alla tua squadra una Base Icon Matchday Pick, un’occasione imperdibile per rinforzare il tuo team con due icone intramontabili.

È disponibile una delle SBC Icona più intriganti della stagione: la Base Icon Matchday Pick. Completando le 8 sfide, avrai l’opportunità di scegliere tra due leggende assolute del calcio nella loro versione Base. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: No.. Premio: 1x Scelta 1 di 2 Icona Base (DalglishGarrincha) (Non scambiabile).. Le Opzioni in Palio: Il Confronto. Icona Ruolo Principale Stelle AbilitàPiede Debole Statistiche Meta Focus Kenny Dalglish ST, CF 4 5 Tiro, Velocità, Dribbling Finalizzatore Clinico (Piede Debole 5 ) Garrincha RW 5 4 Dribbling, Velocità, Passaggio Ala Letale (5 Abilità) Le 8 Sfide e il Costo Totale Stimato. Imiglioridififa.com

