FC 26 OBIETTIVO LIVE | Campionato Tour mondiale fuoriclasse argento Stagione 3 – La Caccia al Pacchetto 86+ e le EVO!

Scopri i nuovi obiettivi dell'FC 26 OBIETTIVO LIVE, collegati al Campionato Tour mondiale fuoriclasse argento Stagione 3. La stagione include la Caccia al Pacchetto 86+ e le EVO, offrendo sfide entusiasmanti per le squadre di giocatori Argento. Un'occasione per migliorare le performance e ottenere ricompense esclusive.

© Imiglioridififa.com - FC 26 OBIETTIVO LIVE: Campionato Tour mondiale fuoriclasse argento Stagione 3 – La Caccia al Pacchetto 86+ e le EVO! È disponibile il nuovo set di obiettivi associato al Campionato Tour mondiale fuoriclasse argento 3, l’evento dedicato alle squadre composte interamente da giocatori Argento. Completando tutte le sfide, potrai ottenere un Pacchetto 5 giocatori oro rari 86+ e ben tre consumabili Evoluzione (EVO). Durata: 11 giorni.. Modalità: Esclusivamente nell’evento Campionato Tour mondiale fuoriclasse argento 3.. Premio di Gruppo: 1x Pacchetto 5 gioc. oro rari 86+ (Non scambiabile).. Le 14 Sfide da Completare. Le sfide richiedono dedizione, specialmente per le vittorie e le partite giocate, ma i premi sono molto ricchi in fodder e consumabili. Imiglioridififa.com FC 26 ATTENZIONE ALLE DATE! Obiettivi Live: FC Pro Open December Cup – Preparazione e Competizione - Sono disponibili due obiettivi Live collegati al circuito competitivo FC Pro Open, focalizzati sulla Coppa Dicembre. imiglioridififa.com

FC 26 OBIETTIVO LIVE ULTIMATE GAUNTLET 6: Il Mega Evento Joga Bonito con 2 Carte Speciali e 4 EVO! - È disponibile il Guanto di sfida definitivo 6, l’evento Live più ricco della campagna Joga Bonito, che offre ben due carte Joga Bonito (di cui un Eroe misterioso), quattro consumabili Evoluzione e ... imiglioridififa.com

Dopo l’impegno europeo con il Benfica, il Napoli di Conte affronta l’Udinese in Friuli tra stanchezza, assenze pesanti e l’obiettivo di ripartire subito in campionato #UdineseNapoli #trasfertainsidiosa #napolicalcio #SempreForzaNapoli #ForzaNapoliSempre #c - facebook.com facebook

Luca #Percassi: “Nostro primo obiettivo è raggiungere la salvezza il primo possibile. Non possiamo permetterci di non aver un approccio al 100% in campionato. Ora dobbiamo far punti: col #Cagliari partita delicata e importante per la classifica”. #Atalanta x.com