Fatta esplodere cabina elettrica
Ieri sera, alle 23:00, in via P. Nelli da Rabatta, è stata fatta esplodere una cabina elettrica situata presso l'ex palazzo dei ferrovieri, recentemente acquistato all'asta da una ditta di Roma. L'episodio ha suscitato attenzione e preoccupazione nella zona, sollevando interrogativi sulle cause e sulle eventuali implicazioni.
Verso le 23:00 di ieri, in via P. Nelli da Rabatta è esplosa una cabina dell’energia elettrica ubicata presso l'ex palazzo ferrovieri ed ex centro di accoglienza, recentemente acquistato all’asta dalla ditta di Roma S.G.S. srl. Azienda, quest'ultima, che si è occupata anche dei lavori della. Firenzetoday.it
