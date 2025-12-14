Fate il presepe non lasciatevi intimidire L' appello di Iva Zanicchi per il Natale

Iva Zanicchi invita a non temere e a creare il presepe per il Natale, trasmettendo un messaggio di coraggio e tradizione. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la cantante e artista condivide ricordi e passione, incoraggiando tutti a vivere la magia delle festività con entusiasmo e semplicità.

© Ilgiornale.it - "Fate il presepe, non lasciatevi intimidire". L'appello di Iva Zanicchi per il Natale Iva Zanicchi è stata ospite di Mara Venier a Domenica In per raccontare una parte della sua vita tra grandi amori e passioni. È stata un'intervista appassionata, piena e sincera, come è da sempre l'Aquila di Ligonchio, una delle più grandi interpreti di sempre della musica italiana. Ma in quest'intervista, accomiatandosi prima di uscire dallo studio, la cantante ha voluto fare un appello, andando forse controcorrente ma richiamando quello che, in Italia e il Europa, è il Natale. " Voglio augurare un Natale sano. Ascoltatemi, se potete mi raccomando l'albero di Natale è bellissimo, un simbolo meraviglioso, ma fate anche il presepe: e non vi lasciate intimidire.