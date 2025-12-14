Fast X | Cristiano Ronaldo sarà nel finale della saga

Vin Diesel ha annunciato che Cristiano Ronaldo farà parte del cast nel finale di Fast X: Parte 2, conclusione della celebre saga Fast and Furious. La presenza del campione portoghese aggiunge un tocco speciale all’ultimo capitolo della serie, suscitando grande entusiasmo tra i fan.

L’attore Vin Diesel ha annunciato la presenza del campione portoghese Cristiano Ronaldo in Fast X: Parte 2, finale della saga Fast and Furious. In particolare, pare che un ruolo specifico sia stato scritto per Cristiano Ronaldo in vista dell’inizio della produzione di Fast X: Parte 2, il dodicesimo e ultimo capitolo della saga Fast & Furious, previsto lo ricordiamo per aprile 2027. A confermare la notizia è stato lo stesso attoreproduttore Vin Diesel attraverso un recente post-social diffuso via Instagram. “ Tutti chiedevano se sarebbe entrato nella mitologia Fast. Vi dico che è un vero uno. Gli abbiamo scritto un ruolo. Universalmovies.it

