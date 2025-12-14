Farsa nel Pd Schlein prova a oscurare Meloni con un’assemblea bulgara | rissa ma neanche un voto contro…

L'assemblea del Pd si trasforma in una scena di tensione e melanconica unità apparente, mentre la minoranza interna sceglie l’astensione per non ostacolare la strategia della segretaria. In un clima di rissa e scontri, il partito mostra una compattezza di facciata, mentre le divisioni interne restano evidenti, in un contesto di sfida politica con Giorgia Meloni.

Il controcanto “schleiano” passa per una assemblea farsa, nella quale il Pd esibisce una prova di unità del tutto artificiale, visto che la minoranza interna decide di astenersi per non disturbare la “manovratrice” nella mattinata in cui la segretaria del Pd sfidava a distanza Giorgia Meloni. Divise da qualche chilometro in linea d’aria, Elly Schlein e Giorgia Meloni parlano negli stessi minuti: la premier alla festa di Atreju a Castel Sant’Angelo e la segretaria all’assemblea nazionale dem, vicino alla basilicata di San Giovanni in Laterano. Due discorsi in parallelo che diventano l’occasione per un primo assaggio della sfida di qui verso le politiche. Secoloditalia.it

