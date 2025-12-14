Far perdere John Cena era giusto Distruggerne il mito no

L'addio a John Cena rappresenta un momento di grande impatto nel mondo dello sport e dello spettacolo. Tuttavia, la decisione di farlo perdere è stata oggetto di dibattito, sollevando interrogativi sulla gestione della sua eredità. In questo articolo, analizzeremo le dinamiche di questa scelta e le sue implicazioni.

Washington, 14 dicembre 2025 – C’è modo e modo di far passare un testimone senza distruggere il monumento. L’ultimo match di John Cena, alla Capital One Arena di Washington durante Saturday Night’s Main Event, dimostra che la WWE ha scelto la strada più semplice, più brutale, più sbagliata: non la semplice sconfitta dell’uomo, ma la resa di colui che per definizione non cede mai. Nonostante diversi commentatori ed analisti americani ed anche italiani stiano “difendendo” forzatamente questo booking adottato da Stamford, credo che la verità sia un’altra. Quello che resta è la percezione di una scelta sbagliata, nel merito e nel metodo. Cdn.ilfaroonline.it John Cena saluta il wrestling: quando e dove vedere il suo ultimo match questa notte - John Cena disputa il suo ultimo match in WWE: orario in Italia, diretta streaming e card completa di Saturday Night’s Main Event. msn.com

WWE, John Cena si ritira: quando, dove e a che ora vedere il suo ultimo match - WWE, John Cena saluta il ring: l’ultimo match è contro il gigante austriaco Gunther. corrieredellosport.it

Mike Peps. . JOHN DEVE PERDERE IL SUO ULTIMO MATCH? Parliamone insieme discutendo delle varie ipotesi ? Ps. Quando dico lasciando spazio ai giovani intendevo dire “a chi sarà nel futuro della compagnia ” #wweitalia #johncena #wrestling #wrest - facebook.com facebook

John Cena lifts 500 pounds with EASE

Video John Cena lifts 500 pounds with EASE Video John Cena lifts 500 pounds with EASE