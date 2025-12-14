Far durare l’amore? Volersi bene e pazienza

Ieri al Magazzino del Sale, si è celebrata una speciale cerimonia dedicata alle coppie di Cervia che hanno raggiunto traguardi di amore duraturo: 70, 60 e 50 anni di matrimonio. Un evento che ha messo in luce l’importanza di voler bene e della pazienza nel tempo, tra emozioni intense e momenti di gioia condivisi.

Tra lacrime di emozione e sorrisi di soddisfazione, si è svolta ieri al Magazzino del Sale la cerimonia per le coppie cervesi sposate da 70, 60 e 50 anni. L’iniziativa, che ha compiuto 22 anni, è stata organizzata dal Comune "per ringraziare – ha dichiarato il sindaco Mattia Missiroli – coloro che con il lavoro di una vita e la dedizione alla famiglia hanno contribuito a far crescere la nostra comunità e che oggi sono un importante esempio al quale va riconosciuto il valore degli affetti e della comunità". Erano 124 le coppie cervesi che nel 2025 hanno festeggiato gli importanti anniversari di matrimonio. Ilrestodelcarlino.it

