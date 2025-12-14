Fano si intrecciano in volo due paracaduti | Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa precipitano e muoiono sul colpo

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fano, un tragico incidente ha coinvolto due paracadutisti esperti, Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa, deceduti durante un lancio dalla scuola situata nelle vicinanze dell’aeroporto. L’incidente ha causato il loro immediato decesso, lasciando sgomenta la comunità locale.

Immagine generica

Due paracadutisti esperti hanno perso la vita dopo un lancio con di paracadutismo, partiti dalla scuola vicina all’aeroporto di Fano: le vittime sono Violetta Laiketsion di 63 anni ed Ermes Zampa di 70 anni. Fanpage.it

fano intrecciano volo dueSi intrecciano i paracadute durante il volo, due morti a Fano - Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti all'aeroporto di Fano, nell'area della scuola di paracadutismo. rainews.it

fano intrecciano volo dueFano, si intrecciano in volo due paracaduti: Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa precipitano e muoiono sul colpo - Due paracadutisti esperti hanno perso la vita dopo un lancio con di paracadutismo, partiti dalla scuola vicina all’aeroporto di Fano: le vittime sono ... fanpage.it