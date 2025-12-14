Fano si intrecciano in volo due paracaduti | Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa precipitano e muoiono sul colpo

A Fano, un tragico incidente ha coinvolto due paracadutisti esperti, Violetta Laiketsion ed Ermes Zampa, deceduti durante un lancio dalla scuola situata nelle vicinanze dell’aeroporto. L’incidente ha causato il loro immediato decesso, lasciando sgomenta la comunità locale.

