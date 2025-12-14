Fano si intrecciano i paracadute durante il lancio | due morti

A Fano, nelle Marche, si è verificata una tragica fatalità durante un lancio paracadutistico. Due paracadutisti hanno perso la vita questa mattina nei pressi dell’aeroporto locale, in circostanze ancora da chiarire. L’incidente ha sconvolto la comunità e sollevato numerosi interrogativi sulle cause dell’accaduto.

© Lettera43.it - Fano, si intrecciano i paracadute durante il lancio: due morti Tragedia a Fano, nelle Marche, dove questa mattina due paracadutisti hanno perso la vita durante un lancio nei pressi dell’aeroporto locale. Le vittime sono Ermes Zampa, 70 anni, istruttore di Fano, e Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini. Entrambi erano paracadutisti esperti. Secondo una prima ricostruzione, durante la discesa con altri due compagni, i paracaduti di Zampa e Laiketsion si sarebbero intrecciati, impedendo un atterraggio sicuro. I due sono precipitati da un’altezza stimata tra i 50 e i 30 metri, mentre i due amici che li accompagnavano hanno completato il lancio senza incidenti. Lettera43.it Fano, si intrecciano i paracadute durante il lancio: due morti - Secondo una prima ricostruzione, i paracadute si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in ... tg24.sky.it

Si intrecciano i paracadute durante il volo: due morti a Fano - I due – un uomo e una donna – si sarebbero lanciati insieme a un’altra coppia e, stando a una prima ... ilfattoquotidiano.it

