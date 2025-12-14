Fano si attorcigliano i paracadute durante il lancio | 2 morti

Un tragico incidente a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, ha provocato la morte di due persone durante un lancio con il paracadute vicino all'aeroporto. L'incidente ha coinvolto un uomo e una donna, che hanno perso la vita a causa di problemi tecnici durante l'operazione. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'accaduto.

(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono morti a Fiano in provincia di Pesaro Urbino in un incidente, durante il lancio con il paracadute vicino all'aeroporto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Da una primissima ricostruzione, dopo il lancio, i paracaduti si sarebbero attorcigliati e i due si sarebbero .