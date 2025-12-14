Fano morti due paracadutisti durante lancio | il luogo della tragedia

Due paracadutisti sono deceduti questa mattina all'aeroporto di Fano, dopo il lancio avvenuto poco dopo le 11.30. L'incidente ha coinvolto due persone che avevano appena preso il volo, provocando una tragica perdita. L'evento ha immediatamente suscitato attenzione e si stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell'incidente.

© Lapresse.it - Fano, morti due paracadutisti durante lancio: il luogo della tragedia Questa mattina dopo le 11.30 sono precipitate due persone all’aeroporto di Fano (Pesaro e Urbino) appena partite in volo con il paracadute. Il fatto, come apprende LaPresse da fonti sul posto, è avvenuto nell’area della scuola di paracadutismo. I due si sarebbero attorcigliati in volo precipitando poi a terra, si apprende dalle stesse fonti che hanno visto la scena e sentito il forte rumore della caduta a terra. Si chiamavano Ermes Zampa, 70 anni di Fano, e Violetta Laiketsion, 63 anni, residente a Rimini ma originaria del Brasile, i due paracadutisti morti. I due vengono ricordati dalle persone presenti come paracaduti esperti, fatale il fatto di essersi toccati durante il volo. Lapresse.it Fano, morti due paracadutisti durante lancio: il luogo della tragedia - 30 sono precipitate due persone all'aeroporto di Fano (Pesaro e Urbino) appena partite in volo con ... stream24.ilsole24ore.com

>>>ANSA/ Si intrecciano i paracadute, due morti a Fano - Potrebbero essere stati ripresi in un video gli ultimi istanti dei due paracadutisti precipitati per 50 metri e deceduti nello schianto, dopo che i loro paracaduti si erano attorcigliati: un semplice ... ansa.it

