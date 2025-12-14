Fano morti due paracadutisti | attorcigliati in volo

Questa mattina a Fano, due paracadutisti sono morti dopo essersi attorcigliati in volo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 11.30 all’aeroporto della città, coinvolgendo due persone appena partite con il paracadute. L’evento ha suscitato grande scalpore e attenzione nella zona.

© Lapresse.it - Fano, morti due paracadutisti: attorcigliati in volo Questa mattina, dopo le 11.30, due persone, appena partite in volo con il paracadute, sono precipitate all’aeroporto di Fano (Pesaro e Urbino). Il fatto, come apprende LaPresse da fonti sul posto, dovrebbe essere avvenuto nell’area della scuola di paracadutismo. I due si sarebbero attorcigliati in volo precipitando poi a terra, si apprende dalle stesse fonti che hanno visto la scena e sentito il forte rumore della caduta. Le vittime sarebbero un uomo e una donna di circa 50 anni, esperti nella disciplina. Sul posto i sanitari del 118, l’elisoccorso Icaro 2 da Fabriano (Ancona) e i carabinieri per i rilievi del caso. Lapresse.it Si intrecciano i paracadute durante il volo, due morti a Fano - Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti all'aeroporto di Fano, nell'area della scuola di paracadutismo. rainews.it

