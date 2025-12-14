Famiglie a teatro ’Pelle d’asino’ alla Leopolda

Oggi alle 17 al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica si apre la rassegna

FOLLONICA Sarà lo spettacolo " Pelle d’asino ", portato in scena dalla compagnia "Catalyst" in collaborazione con Kaos balletto di Firenze, ad inaugurare oggi alle 17 " Famiglie a teatro " al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, la rassegna dedicata a bambini e ragazzi e alle loro famiglie. La celebre fiaba di trasformazione di Perrault sarà, dunque, il primo di quattro spettacoli dedicati a questo pubblico e, attraverso un linguaggio multidisciplinare fatto di testo, danza contemporanea e musica elettronica, racconterà il percorso di crescita della protagonista, indagando anche sulle radici delle relazioni familiari più ancestrali e sui sentimenti che li governano. Lanazione.it

