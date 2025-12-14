Famiglia nel bosco rischio caos giudiziario | prossime ore decisive

Le prossime ore saranno cruciali per il destino dei bambini sottratti alla famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. La situazione si trova in una fase delicata, con decisioni imminenti che potrebbero avere ripercussioni significative sulla famiglia e sul futuro dei minori.

Le prossime ore potrebbero essere decisive per la sorte dei bambini tolti alla famiglia del bosco di Palmoli, in Abruzzo. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila deve ancora pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di allontanamento dei minori. Al termine della scorsa udienza, il 4 dicembre, i giudici avevano chiesto più tempo per decidere ma, per avere un significato giuridico, il verdetto deve arrivare lunedì 15 dicembre e non oltre. Cosa non scontata. Tgcom24.mediaset.it

