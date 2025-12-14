Famiglia nel bosco rischio caos giudiziario | prossime ore decisive
Le prossime ore saranno cruciali per il destino dei bambini sottratti alla famiglia nel bosco di Palmoli, in Abruzzo. La situazione si trova in una fase delicata, con decisioni imminenti che potrebbero avere ripercussioni significative sulla famiglia e sul futuro dei minori.
Le prossime ore potrebbero essere decisive per la sorte dei bambini tolti alla famiglia del bosco di Palmoli, in Abruzzo. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila deve ancora pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di allontanamento dei minori. Al termine della scorsa udienza, il 4 dicembre, i giudici avevano chiesto più tempo per decidere ma, per avere un significato giuridico, il verdetto deve arrivare lunedì 15 dicembre e non oltre. Cosa non scontata. Tgcom24.mediaset.it
Famiglia nel bosco, l’annuncio choc della tutrice poco fa sui bambini (1 / 2) - Birmingham, al centro di un caso che continua a suscitare grande clamore mediatico. donna.fidelityhouse.eu
Famiglia nel bosco, pubblicato il dossier su cos’hanno davvero trovato in quella casa | Solo adesso esce la verità sconvolgente - La storia della famiglia che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, riemerge dopo oltre un anno di verifiche, ispezioni e valutazioni discordanti. romait.it
Si avvicina la conclusione della vicenda della famiglia nel bosco: martedì è in programma l'udienza in Corte d'Appello all'Aquila sul reclamo dei legali dei genitori, Nathan e Catherine, contro l'ordinanza con la quale il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha s - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, l’appello a due mesi dalla separazione. “Vogliamo rivedere i nostri figli” x.com
La famiglia isolata nel bosco, parlano i genitori - Vita in Diretta 05/11/2025