Martedì si terrà l'udienza sul ricongiungimento familiare, sollevando nuovi dubbi sull'istruzione dei minori. Per riottenere la custodia, i genitori si sono impegnati a trovare una nuova sistemazione, evidenziando le sfide legate alla tutela dei bambini e alle condizioni necessarie per favorire il loro benessere nel contesto familiare.

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, martedì l’udienza sul ricongiungimento: nuovi dubbi sull’istruzione dei piccoli

Al fine di ottenere nuovamente la custodia dei minori, i genitori si sono impegnati a trovare una nuova sistemazione. Questa è stata loro donata in comodato d'uso da un imprenditore della zona. Nel corso dell'ultima udienza, che si è svolta lo scorso 4 dicembre, la novità è stata presentata ai giudici. Ildifforme.it

Famiglia nel bosco, Nordio: "Se profili disciplinari interverrò". Avvocato rimette mandato - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto sul caso della famiglia che vive in un bosco in provincia di Chieti. tg24.sky.it

Famiglia nel bosco, i tre bambini educati dalla madre con il libro per la scuola a casa che spinge all’asocialità - Sciolto il nodo scolastico dal ministero dell’Istruzione, ora Nathan e Catherine stanno cercando in ogni modo di mettersi “in regola” per riavere i propri figli, colmando quelle lacune che hanno ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Matteo Salvini: «Ho una speranza per quei bambini» - facebook.com facebook

Famiglia nel bosco, l’appello a due mesi dalla separazione. “Vogliamo rivedere i nostri figli” x.com