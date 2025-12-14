Famiglia nel bosco l’appello a due mesi dalla separazione Vogliamo rivedere i nostri figli

A due mesi dalla separazione, una famiglia di Caprese Michelangelo chiede con forza di riabbracciare i propri figli, di cui non hanno più notizie. L’appello arriva da genitori disperati, che sperano di ristabilire un contatto in un momento di grande incertezza e sofferenza.

Caprese Michelangelo (Arezzo), 14 dicembre 2025 – Hanno espressamente chiesto di poter rivedere i loro due figli, dei quali da due mesi oramai non hanno più alcuna notizia. Harald Leo Valentin e la moglie Nadzeya Paulovich – provenienti dalla Val Badia in Alto Adige, terra di origine dell’uomo – si sono trasferiti a Caprese Michelangelo, acquistando il bel casale in località La Creta. La storia. La vicenda è nota: lo scorso 16 ottobre, dopo i ripetuti appelli finiti nel vuoto, i servizi sociali furono costretti ad agire, arrivando fin lassù con i carabinieri per portare via i due bimbi maschi di 9 e 5 anni e separarli da un padre e da un madre che non riconoscono l’autorità dello Stato, per cui niente pediatra per i controlli e niente scuola pubblica per l’istruzione. Lanazione.it

