Famiglia nel bosco la solidarietà delle persone

Una storia di solidarietà e vicinanza si sviluppa nel cuore del bosco, dove persone provenienti da lontano si sono mobilitate per sostenere Nathan e Catherine, genitori privati dei loro tre figli dai servizi sociali. Un gesto di umanità che dimostra come la comunità possa unirsi in momenti di difficoltà, offrendo conforto e solidarietà.

C'è chi ha fatto 100 chilometri in auto ed è arrivato da Pescara fino a Palmoli nella casa nel bosco per portare la sua solidarietà a Nathan e Catherine, i genitori a cui sono stati portati via dai servizi sociali i loro tre bambini il 20 novembre scorso. Decine sono i regali e le lettere che stanno arrivando in questo piccolo da comune da tutta Italia. Tgcom24.mediaset.it Famiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli: “Non capisco perchè non avvenga il ricongiungimento, Al Bano…” - Il caso della famiglia nel bosco stamane a Storie Italiane con l'intervista in collegamento con il sindaco di Palmoli: ecco le novità ... ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco/ Sindaco di Palmoli: “Le attività particolari di Catherine potrebbe pesare…” - A Storie Italiane si parla della famiglia nel bosco con l'intervista al sindaco di Palmoli: ecco che cosa ha detto sulle attività di Catherine ... ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco, "i bambini non sanno leggere": le ultime news e la novità sul padre x.com

Famiglia nel bosco, lezioni a domicilio e vaccini per i figli della coppia anglo-australiana https://tg.la7.it/cronaca/famiglia-bosco-lezioni-domicilio-vaccini-figli-coppia-anglo-australiana-13-12-2025-249271 - facebook.com facebook

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, la solidarietà delle persone

Famiglia nel bosco, il papà: Sono arrabbiato e infelice - Vita in Diretta 24/11/2025

Video Famiglia nel bosco, il papà: Sono arrabbiato e infelice - Vita in Diretta 24/11/2025 Video Famiglia nel bosco, il papà: Sono arrabbiato e infelice - Vita in Diretta 24/11/2025